La mamá de Alex Vigo contó los detalles de la llegada a River: imposible no emocionarse

River ha hecho uno de los mejores mercados de pases de la era Marcelo Gallardo y Alex Vigo es una de las figuritas que sumó el Millonario. El lateral derecho de 21 años es una de las máximas promesas en su puesto del fútbol argentino y ahora espera alcanzar su mejor rendimiento a las órdenes del entrenador.

+ Palavecino y David Martínez concentran con River

+ Nacho Fernández y el grupo de WhatsApp de River

En una entrevista con Superdeportivo, la madre del jugador, Verónica, dio detalles de cómo Alex tomó la noticia de su llegada a uno de los equipos más importantes del país.

"Cuando Alex cobró el primer sueldo, vino y me lo contó y yo le dije ¡Cómprate lo que quieras! y el me dijo: ¡No, vamos al supermercado quiero que mi hermanos tengan la heladera llena de comida" Verónica, mamá de Alex Vigo, flamante jugador de River, en @SuperDeporRadio. pic.twitter.com/phKgEE8ueE — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) February 18, 2021

"Las comunicaciones fueron con su representante, Gallardo lo llamó un día antes de que cierre el pase. Orgullosa de que Marcelo lo haya mirado. Con 21 años llegar a River es una alegría inmensa para todos", empezó.

Además, agregó: "Lo último que me dijo antes de irse fue: ¡Mamá, me voy, es un sueño cumplido! Lo mismo me había dicho cuando debutó en Colón".

Por otra parte, recordó cuando Alex cobró su primera plata de fútbol: "Cuando Alex cobró el primer sueldo, vino y me lo contó y yo le dije: '¡Cómprate lo que quieras!'. El me dijo: '¡No, vamos al supermercado quiero que mi hermanos tengan la heladera llena de comida".

Entre risas, sentenció con una anécdota de la infancia del lateral: "Yo no lo dejaba jugar al fútbol porque era muy flaquito y tenía miedo que me lo quiebren. Yo fui mamá y papá. Lo crié a la antigua. Siempre me decía que no tenía infancia por el fútbol y yo le decía: '¡Quédate tranquilo, que vas a llegar lejos!'".

¡El orgullo de la familia! Alex Vigo deja Colón y viajará con destino grande: el River de Gallardo. Así lo despidieron sus seres queridos.



�� @Aixavigo1 pic.twitter.com/xa0MGPR0YT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2021

Lee También