Surgió de Liverpool de Montevideo, donde jugó seis años hasta que Godoy Cruz apareció y le ganó la pulseada a Peñarol. No obstante, recién en River explotó como futbolista.

El mediocampista uruguayo salió campeón de la B, ascendió y después se consagró en la historia grande del club: una Copa Libertadores, una Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank. Además, desde que se fue, cada vez que puede se manifesta en las redes sociales con los colores del club.

Con 35 años. Figura en Santos. ¿Lo llamarías para tu equipo? pic.twitter.com/Td4R9K9Zxk — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 18, 2020

Ahora con 35 años está en Santos, lejos del Monumental, pero con el deseo de alguna vez volver a Núñez.

"Desde que me fui, no tuve ninguna charla, contacto, nada, con los dirigentes. Sí con el cuerpo técnico. No me puedo quejar de ellos. Obvio, tengo el deseo de volver, porque no me fui de la manera que quería irme. Es mi deseo", aseguró en una entrevista con FM 94.7.

Por otra parte, igualmente aclaró: "Hoy estoy bien acá, no me veo con ganas de volver al fútbol argentino. Quiero cumplir mi contrato y después ver qué se hace. Lo que he hecho, entregué el máximo y me ha ido muy bien. Estoy en un club muy bueno. No me veo volviendo".

Está claro que Santos no lo dejará ir fácil y hoy él tampoco tiene esa necesidad. ¿Se dará finalmente una vuelta a River?

