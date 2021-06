La selección chilena multará a Vidal y Medel por "acto de indisciplina"

Luego del empate frente a Argentina y de la victoria contra Bolivia, Chile se posicionó de muy buena manera en torno a sus aspiraciones de meterse en la próxima instancia de la Copa América 2021, certamen que ganó en 2015 y 2016, precisamente venciendo a la Albiceleste en el duelo decisivo de ambas ediciones. Por ello, todo era armonía en La Roja.

Sin embargo, este domingo, en la previa del compromiso contra Uruguay por la tercera fecha, todo se desvió de su rumbo. Es que comenzaron a circular rumores de actos de indisciplina dentro de la delegación chilena, algo que habría desatado el enojo de Martín Lasarte, director técnico del equipo. ¿Los principales involucrados? Gary Medel y Arturo Vidal.

Posteriormente, Gianfranco Dazzarola, gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, brindó declaraciones al respecto e indicó que todo se originó debido a que los mencionados jugadores ingresaron un peluquero a la burbuja. Además, según exteriorizó 'RedGol', habrá sanciones para ambos.

"Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol. Se trata de un peluquero que les cortó el pelo a Medel y a Vidal, que venía con PCR negativo. Pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores", manifestó.

"Ese es el único acto de indisciplina, el resto, no sé de dónde lo han sacado, no sé su fuente, no sé su origen. Hoy hay entrenamiento con normalidad y Lasarte va a la conferencia de prensa. La situación aquí es esa y los jugadores van a ser multados por este acto de indisciplina que pone en riesgo o puso en riesgo a toda la delegación, pero insisto que el peluquero venía con PCR negativo", completó.

