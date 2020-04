Lammens: "Hasta bien entrado fin de año seguro se juega sin público"

Los dirigentes y políticos que tienen una fuerte vinculación con el fútbol ya trabajan para planificar lo que será una muy esperada vuelta.

Falta mucho, eso lo tenemos más que claro, y fue Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, quien le puso un freno a la ilusión de muchos fanáticos.

"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino, te diría, y va a ser título, no me lo imagino ni para junio ni para julio", comenzó explicando en Fútbol Sin Manchas.

Quien supo ser presidente de San Lorenzo y ahora está metido de lleno en la política, agregó: "La liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. No sé si hasta el año que viene, por lo menos hasta fin de año, bien entrado fin de año te digo, seguro. Seguro porque es un riesgo innecesario, vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho".

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación:"Ni en junio, ni en julio va a haber público en el fútbol" en #FSMENCASA — Fútbol Sin Manchas ⚽�� (@FutbolSManchas) April 19, 2020

Más allá de sus especulaciones, soltó: "Muy difícil dar un pronóstico preciso o certero. El jueves hablé con el presidente de la liga española. Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente".

Por último, analizó por qué todo debe analizarse tanto: "Uno no sabe que si das un paso adelante, luego podés dar dos para atrás. Uno tiene miedo de abrirla y que se dispare la curva de contagios. Que después tengamos que volver a cerrar".

Lee También