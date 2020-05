Lammens: "Ya empezamos a trabajar en protocolos de entrenamientos"

Este martes, fue el día con más casos nuevos confirmados de COVID-19 en Argentina desde que empezó la pandemia. Precisamente, 285 nuevos infectados, que suman un total de 6563. Mientras tanto, las víctimas fatales hasta ayer eran de 319. La curva, que parecía aplanada, empezó a dispararse una vez más.

Desde el Gobierno saben que el fútbol está muy atrás dentro de los temas urgentes a tratar. Las propias autoridades subrayan que restan varios meses para que la pelota vuelva a rodar. En Europa se vive un panorama totalmente diferente: la curva ya está totalmente aplanada y, obviamente, los sistemas de salud y de control del coronavirus son completamente otros que en Sudamérica.

Sin embargo, este miércoles, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, habló en Radio La Red y contó en qué lugar está el fútbol hoy en la agenda del gobierno nacional. No obstante, lo primero que respondió fue "¿vuelve el fútbol, los entrenamientos?". Su respuesta fue tajante: "No, falta mucho. Para que vuelva el fútbol todavía, y falta mucho", subrayó el presidente de San Lorenzo.

"Ayer me junté con el Ministro de Salud, con Ginés Mario González García, para empezar a trabajar el protocolo para la flexibilización gradual y empiece la práctica de todos los deportes, no solo del fútbol. Vamos a crear un comité interministerial, con representantes del ministerio de salud, de deportes y del Comité Olímpico Argentino. No es el mismo caso del fútbol que de los deportes individuales, los deportes de equipo tienen otra complejidad. Empezamos a trabajar en los protocolos, sin fecha precisa, pero sí empezar a trabajar si se puede volver de alguna manera", agregó.

Por último, sentenció: "A partir de mañana vamos a tener reuniones con el comité interministerial para trabajar protocolos y en base a eso ponerle fecha concreta al regreso de las actividades. Para la vuelta de los entrenamientos masivos, a los cuales estabamos acostumbrados, los test rápidos serían importantes. Para los deportes de equipo son de 5 ó 6 personas, donde ni siquiera compartan vestuario, lleguen cambiados y se bañen en sus casas. Para que vuelva el fútbol todavía falta, y falta mucho".

