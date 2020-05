Lammens confirmó que Boca fue el único club de la Superliga en no pedir ayuda al Estado

El fútbol hace ya casi dos meses que está parado en la Argentina. En la máxima división, la última jornada que se jugó por la primera de la Copa de la Superliga, que además tuvo la suspensión de River-Godoy Cruz, por ejemplo, donde el Millonario no se presentó a jugar para cuidar a sus empleados del contagio de coronavirus. Tanto tiempo sin actividad está dañando profundamente las economías de los clubes.

Por eso, la mayoría de las instituciones recurrieron al Estado argentino para ayudar a solventar los gastos de sus finanzas. Principalmente, los sueldos de sus trabajadores, en los que se encuentran sus futbolistas, donde muchos perciben contratos muy altos y hoy se están haciendo imposibles de pagar. En detalle, solicitaron el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). ¿Qué es esto? Una normativa que rige desde 2018 destinada a las empresas con la intención de conseguir beneficios de las Contribuciones Patronales, que puede ir desde la financiación hasta el 95 por ciento de la reducción, además de una asignación compensatoria del salario.

Este sábado, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, respondió sobre ello e informó que Boca fue el único de la Superliga Argentina en no acercarse al Estado: "Tengo entendido que Boca no, pero todos los demás lo pidieron. Algunos lo obtuvieron, otros no por cuestiones de facturación", manifestó en una entrevista con CNN Radio.

��Lammens: "Para el fútbol es difícil hasta volver a entrenar, por el contacto físico. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda volver este año, con un protocolo estricto. No me imagino por ahora el regreso con público". — Diario Olé (@DiarioOle) May 9, 2020

"Muchos clubes han entrado en esta ayuda. A los trabajadores de una gran cantidad de clubes se les ha pagado la mitad del salario de abril y se le han reducido aportes patronales", aclaró. Igualmente, también se detalle que, aquellos que no han solictado la mencionada ayuda, sí podrán hacerla y el plazo vence el 12 de mayo. El expresidente de San Lorenzo se mostró en acuerdo con la ayuda que recibieron varios clubes.

Por último, sentenció: "Inevitablemente van a tener una caída en la facturación porque un gran porcentaje de las cuotas se pagan los días de partido. Al no haber fútbol, hay una caída sustancial de las cuotas y eso va a traer aparejada una disminución importante de los ingresos de los clubes, que van a tener que ser auxiliados de alguna manera".

Lee También