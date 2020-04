"Le van a dar golpe de estado", Iván Mejía le canta el futuro a Presidente de la Dimayor

El fútbol colombiano no solamente se encuentra detenido. El panorama no es bueno y al parecer habría una ruptura entre dirigentes, quienes no apoyan la gestión del actual presidente de la Dimayor.

La temperatura está al rojo vivo y el pico más alto de esta mala relación fue por medio de una carta que varios presidentes le enviaron al Comité de la Federación Colombiana de Fútbol.

En dicha comunicación, los dirigentes se mostraron inconformes con las propuestas que presentaron y se manifiestan en completo desacuerdo con la labor del actual timonel del ente rector del fútbol en Colombia.

Van por Tuerquita. Por inepto, incompetente y arrogante le van a dar “ golpe de Estado”. Se le van a acabar esos 70 palos por decir mentiras. https://t.co/H0wBqSlvHt — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) April 11, 2020

Ante esta situación, Iván Mejía volvió a tirar con fuerza y opinó al respecto: "Van por Tuerquita. Por inepto, incompetente y arrogante le van a dar “ golpe de Estado”. Se le van a acabar esos 70 palos por decir mentiras", fue el mensaje del comunicador.

Por ahora, el ente rector estudia la manera para afrontar un posible regreso, pero con el paso de los días, parece ser que la relación internamente empieza a deteriorarse.

