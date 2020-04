Durísima crítica de un directivo: "En Dimayor nos estamos autodestruyendo"

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Y entre los directivos de los clubes hay gran preocupación ya que por esta crisis muchos irían a la quiebra ya que no hay dinero en Dimayor y en el Gobierno no están en la disposición para ayudarlos. "Las puertas del Gobierno están cerradas mientras la Dimayor nos sigue mintiendo. Nos han mentido con el dinero de la televisión internacional, nos dijeron que en noviembre y nada, nos dijeron que en unos meses y nada. Nos van a seguir mintiendo por que no va a pasar nada", dijo el Ignacio Martán, máximo directivo del Cortuluá.

Así mismo, Martán se pronunció sobre la continuidad de Jorge Enrique Vélez como presidente de la entidad que coordina el fútbol de clubes en Colombia, al mismo tiempo que aseguró que en la Dimayor hay una división. "Es una pregunta lo de Vélez, acá algún periodista nos graduó de opositores, pero Cortuluá siempre ha enviado documentos. Aquí un grupo no está de acuerdo con otro grupo por el presidente. Las cosas no pueden basarse en que si no es fulano es sutano, pero yo creo que siempre hay alguien que puede ser mejor", indicó en entrevista con Fanáticos de Antena 2 de RCN Radio.

"El fútbol es como la oveja negra, el interlocutor hace que las relaciones con el Gobierno Nacional no sean buenas. En lo de la tv internacional nos mintió y la institucionalidad está por el suelo": Óscar Martán en #Fanáticos por @Antena2RCN pide cambio en presidencia de Dimayor. — DaríoÁngel Rodríguez (@DarioAngelR) April 8, 2020

Martán finalizó manifestando que él no aspira a la presidencia de la Dimayor, a pesar de que ea la mayoría la que elige con sus intereses y señaló lo qué afectó el aspecto político al fútbol colombiano. "Muy cierto, lo político nos afectó. Yo también voté por que no sacaran a Perdomo, pero la institucionalidad está por el suelo, nos estamos autodestruyendo y esto no tiene nada que ver con la pandemia. Si tuviéramos el dinero de la tv no estaríamos diciendo que no podríamos pagar. Necesitábamos buenas relaciones con los entes gubernamentales y al final no se dio así", aseguró.

Por ahora, no hay planes para el regreso de la Liga BetPlay después de que termine la cuarentena, el próximo 27 de abril. Según Dimayor "se emitirá un comunicado oficial cuando exista una decisión con relación a la reanudación del campeonato, ya que la misma deberá ser consultada con los clubes que participan en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2020 y Torneo BetPlay DIMAYOR I-2020. Además, el sistema de las competencias y el tiempo de duración, se decidirán teniendo en cuenta las políticas de salud establecidas por el gobierno nacional, para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio colombiano".

