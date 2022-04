El fútbol venezolano tuvo una semana soñada, todo lo contrario a la del fútbol boliviano. Los dos equipos representantes de Venezuela en la Copa Libertadores lograron un hito histórico.

Ninguno de los dos equipos, Deportivo Táchira y Caracas FC, ni ningún otro equipo de Venezuela había sumado puntos antes de esta semana en Bolivia, y en esta edición 2022, los dos se llevaron puntos.

Deportivo Táchira ganó un partido histórico en Sucre, superó al campeón boliviano por dos tantos contra uno, con un gol que pudo sumar aúm más al contexto histórico del triunfo, porque el arquero Cristopher Varela estuvo cerca de anotar el gol de arco a arco, pero su compañero Uribe se lo sacó tocando la pelota sobre la raya.

Al día siguiente Caracas con su poderío africano en ataque, sumó un punto ante uno de los grandes equipos del fútbol boliviano, en el mismo Hernando Siles, consolidó con ese punto un plan de acción que tuvo varios días de trabajo previos. Caracas trabajó con cámaras de oxígeno, máscarillas especiales, uso medicamentos vasodilatadores y se llevó un punto.

Mientras que la semana fue histórica y perfecta para los venezolanos en Bolivia, para los bolivianos, fue una semana de terror, una más. Por segunda semana consecutiva en la Copa, no hay triunfos boliviano, con un agravante, en esta semana todos los equipos bolivianos en las dos Copas, fueron locales, y salvo el empate de Always Ready con Deportivo Cali, el resto de los clubes bolivianos no sumaron puntos.