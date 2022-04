Este martes, en el estadio Patria de Sucre, Independiente Petrolero cayó en condición de local 2-1 ante Deportivo Táchira, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El resultado es importante para los venezolanos, quienes son segundos, parcialmente, en la zona.

Y es que a lo largo de la primera mitad, las acciones del juego fueron divididas, no había un claro dominador del juego, y solo un error podría alterar el tanteador; algo que efectivamente sucedió a falta de un minuto para la finalización de los primeros 45 minutos.

Minuto 44: el guardameta Cristopher Varela, de la visita, sacó desde su arco, el lanzamiento fue largo y con complicidad de la defensa, el balón le picó al experimentado guardameta Alex Arancibia, quien apenas vio como el balón le pasó por sobre su humanidad y, prácticamente en la línea de gol, la esférica fue empujada por parte del atacante Anthony Uribe. Claro está que queda la duda si fue gol de arco a arco.

Sin embargo, la emoción del tanto logrado para la visita duró poco, debido a que al minuto 45, el futbolista con amplio bagaje, Jhasmani Campos, anotó el tanto que puso la paridad en el estadio de la capital boliviana. Mesa servida para un gran partido en el complemento.

Pero como básicamente el compromiso estaba para cualquiera de ambos equipos, los dirigidos por Alex Pállares contaron con el ecuatoriano, Renny Simisterra, quien después de ingresar al terreno de juego desde el banco, en el primer balón que tocó, resultó enviando la pelota al fondo de la red para poner el definitivo 2-1.

Al final los bolivianos intentaron a como diera lugar anotar el tanto de la igualdad o buscar la remontada, No obstante, esa situación no se dio, y cedieron puntos importantísimos en condición de local. De hecho, la noche de los locales no fue para recordar, ya que, a los 84 minutos, Mijaíl Avilés, vio la tarjeta roja.

Con los tres puntos en el bolsillo, Deportivo Táchira, al paso de tres fechas llegó a cuatro puntos y parcialmente es segundo del Grupo A; el único que le puede quitar esa colocación es Emelec de Ecuador, equipo que en la jornada de miércoles recibirá en su casa al campeón y el líder Palmeiras.

Ficha técnica de Independiente Petrolero vs Deportivo Táchira: