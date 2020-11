Listas las fechas de los playoffs y así quedó el cuadro general de la Liga

El pasado lunes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final e la Liga colombiana y se conoció cómo quedaron las llaves entre los 8 finalistas para conocer al único campeón que tendrá el año 2020, en la primera división del fútbol profesional colombiano.

El gran plato, sin duda alguna, será el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, quienes se enfrentarán por un cupo a las semifinales del torneo. En las otras llaves quedaron cruzados Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto, Deportivo Cali vs. Equidad y Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla.

Y ya se conocieron las fechas de los partidos de ida que se jugarán así:

21 de noviembre



La Equidad vs. Deportivo Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



América de Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



22 de noviembre



Junior vs. Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +

Así mismo, cabe recordar cómo quedó el cuadro general para la disputa del título:

GRÁFICO DEL CAMINO DE LOS PLAYOFFS EN LA LIGA BETPLAY (@WinSportsTV) pic.twitter.com/cVzGakr4Yg — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) November 17, 2020

