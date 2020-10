De Paul: "Messi tiene muchas ganas de ponerse la camiseta de Argentina"

Con el correr de los partidos y el tiempo, Rodrigo De Paul, gracias a su nivel desplegado en la Serie A, logró comenzar a tener constancia en las convocatorias diagramadas por parte de Lionel Scaloni. Convirtiéndose en una pieza de gran importancia para el ataque argentino, el ex Racing terminó haciéndose un lugar en La Albiceleste.

Este jueves, de no mediarse ningún tipo de inconveniente, todos los caminos indican que De Paul será titular ante Ecuador en el debut de Eliminatorias. En la mítica Bombonera y en el marco del tan esperado regreso del fútbol para el combinado sudamericano, Argentina dará el puntapié inicial en vistas a la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con Marca y a la espera del cotejo ante Ecuador, Rodrigo habló sobre distintos aspectos relacionados a la Selección Argentina. Lógicamente, las preguntas relacionadas en torno al presente de Lionel Messi no tardaron en llegar. "Es el único con el que no hay dudas sobre su rendimiento, aunque la vida del mejor del mundo no es tranquila", afirmó en primera instancia.

Exteriorizando las altas expectativas de La Pulga en relación a volver a lucirse con los colores de La Albiceleste, De Paul agregó: "Pero Leo está habituado a esas situaciones. Sabemos, pues, que va a estar en su plenitud. Sé que tiene muchas ganas de ponerse la camiseta".

Sacando a la luz algunos detalles su trato para con el crack del Barcelona, el atacante del Udinese cerró: "Hablamos bastante. Tenemos mucho diálogo porque a él le gusta hablar mucho de fútbol, y a mí también. Compartimos muchos mates y tenemos una relación muy fluida".

Lee También