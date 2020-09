Lisandro López: "Boca es candidato a ganar la Copa Libertadores"

Sin transpirar más de la cuenta, Boca pasó de ronda en la Copa Libertadores metiéndose así en los octavos de final. El equipo de Miguel Ángel Russo empató ayer por la noche ante Libertad de Paraguay en la Bombonera y con ese resultado le alcanzó para asegurar su continuidad en el torneo continental, sin saber todavía si terminará primero de su grupo.

El otro empate que consiguió en la primera instancia de esta competencia fue ante Caracas, de visitante. Luego, sumó de a tres ante el conjunto paraguayo en Asunción, y frente a Independiente Medellín en dos ocasiones. Además, el gran dato a tener en cuenta es que no recibió ni un gol en todos los duelos previamente mencionados.

Luego de cumplir con el primer gran objetivo, quien habló en conferencia de prensa fue Lisandro López, quien por una lesión todavía no había podido sumar minutos desde marzo, cuando la actividad se paró por completo tras la llegada del coronavirus a Argentina.

"Casi ocho meses sin jugar, me sentí bien, vengo entrenando bien. Me falta el ritmo futbolístico que creo que para un jugador es lo más importante, no había hecho mucho fútbol, fue mi primer partido", analizó sobre su rendimiento.

Luego, hablando de cómo vio a su equipo, expresó: "Fuimos el único que intentó ganar, que buscó el partido, que creó situaciones de gol, nos faltó contundencia. Estamos contentos por la clasificación, pero me voy disconforme con el resultado porque quiero ganar".

Además, de cara al futuro, no dudó: "Boca es candidato a ganar la Copa. Somos Boca. Confió en mis compañeros, sé la clase de personas que tengo en el plantel y la clase de jugadores. También sé que no tenemos que relajarnos y que tenemos que dar el máximo individual y colectivamente. Si seguimos como hasta ahora y agregamos un poco más, tenemos la posibilidad de estar ahí, depende de nosotros".

Y para cerrar, dejó sus sensaciones de tener que jugar sin gente en el estadio: "Es muy extraño ver a la Bombonera vacía. Cuando uno sale del vestuario, que va por el túnel, es impresionante. Extraño escuchar eso. La verdad que faltaban los hinchas pero cada uno, desde sus casas, hicieron fuerza para que le vaya bien a Boca".

