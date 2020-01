A días para la reanudación de la Superliga, Lisandro López brindó una entrevista a 90 Minutos de Fútbol en la que fue consultado por la vuelta de Ricardo Centurión al fútbol argentino, aunque no con la camiseta de Racing sino con la de Vélez.

El delantero de La Academia, que habría sido uno de los responsables de que Ricky no continuará en el club por algunas faltas de conducta consideradas graves, fue muy claro al respecto.

"La verdad que no me pasa nada por velo en Vélez. Seguramente le va a ir muy bien si se pone las pilas y va a ayudar mucho al equipo. Pero realmente no me mueve nada", expresó.

"CUANDO VEO A CENTURIÓN EN VÉLEZ NO ME PASA NADA. SI SE PONE LAS PILAS LE VA A IR MUY BIEN"#90MinutosFOX Lisandro López se refirió al presente de su excompañero, ahora en el Fortín pic.twitter.com/Wd514Lgavl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020

Chavo Fucks tomó cartas en el asunto sugiriendo que a Sebastián Beccacece, nuevo entrenador de Racing, sí hubiera querido contar con Centurión y que fue la directiva la que le bajó el pulgar.

Ante esa intervención, Licha López le aclaró: "Sabés más vos que yo. Esa es la verdad. Yo no sé si al técnico le hubiese gustado o no, si fue una decisión de la dirigencia o no".

Y agregó: "Acá lo que pasó con Centurión lo sabemos todos. Después, a nivel dirigencial no sé cómo habrán quedado las cosas. Hoy Centu está en Vélez y ojalá que le vaya bien. Yo hablé en su momento, con Diego y los dirigentes. En aquel momento Chacho tenía una decisión tomada y ahí terminó todo".

