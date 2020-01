Este viernes, Vélez hara su reaparición en la Superliga Argentina visitando a Gimnasia y Esgrima de La Plata en busca de un triunfo que lo deje, aunque fuera de manera momentanea, como único líder del certamen.

Buena parte de las expectativas están relacionadas también a la presencia de Ricardo Centurión, flamante refuerzo del Fortín, en dicho encuentro; pese a que el ex-Racing y Boca lleva muy pocos entrenamientos con el equipo.

En la conferencia de prensa que brindó este miércoles, Gabriel Heinze hizohincapié en la buena evolución de Centu desde su llegada, aunque dejó dudas sobre si le permitirá o no tener su debut el viernes en La Plata.

"Tengo a todos los jugadores a disposición, salvo Barreal que debe cumplir sanción. Centurión está mejor que en los primeros entrenamientos, después uno evalúa si están dadas las condiciones para que se sienta cómodo en campo", expresó.

Y agregó: "Si está o no para jugar, no lo tengo claro todavía. O, mejor dicho, lo tengo bastante claro pero me falta definir algunas cositas".

Además, El Gringo se refirió al que será su reencuentro no solo con tal vez el máximo ídolo del fútbol argentino, sino además con quien es su amigo: "Siempre es especial encontrar a Maradona porque viví cosas importantes con él y por el cariño que le tengo. La figura de Diego, cuando lo ves pasar, te genera algo. Nosotros tenemos que estar concentrados en el partido".

