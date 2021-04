Los posibles rivales de Boca en el grupo de la Copa Libertadores

En las últimas horas, la Conmebol dio a conocer todos los detalles relacionados con los copones para el sorteo de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América, ceremonia que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de abril. En ese contexto, todos los equipos que ya tienen sus lugares asegurados empezaron a analizar posibilidades.

Bajo esa órbita, uno de los equipos que más se preparó para pelear hasta el final y quedarse nuevamente con el título es Boca Juniors, que no puede levantar la Copa Libertadores desde 2007, precisamente de la mano de Miguel Ángel Russo, su actual director técnico. Sin ir más lejos, este certamen continental se ha transformado en una obsesión para Boca.

En medio de ese panorama, en Boca ya comenzaron a analizar cuáles son los posibles contrincantes en la zona, donde será cabeza de serie y compartirá el bolillero 1 con River Plate (Argentina), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Flamengo (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Olimpia (Paraguay) y Sao Paulo (Brasil). Ninguno de ellos puede tocarle en el grupo.

Cabe destacar que las posiciones de los bolilleros están confeccionadas en base a un ranking elaborado por Conmebol teniendo en cuenta un coeficiente histórico en la Copa Libertadores, las actuaciones de los últimos años en dicho certamen y los rendimientos en los torneos locales. Por ello, Boca es cabeza de serie sin demasiada polémica.

Por su parte, el copón 2 estará integrado por Defensa y Justicia (Argentina), Internacional de Porto Alegre (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Racing Club (Argentina), Liga de Quito (Ecuador), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador). Por ser del mismo país, ni Defensa y Justicia ni Racing pueden caer en el grupo de Boca. Los demás, sí.

Luego, en el bombo 3 figuran Vélez Sarsfield (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Sporting Cristal (Perú), América de Cali (Colombia), Fluminense (Brasil), The Strongest (Bolivia), Universitario (Perú) y Deportivo Táchira (Venezuela). Los dos primeros, por la misma razón explicada anteriormente, no pueden ser contrincantes de Boca en el grupo.

Por último, el cuarto bolillero tendrá como integrantes a los cuatro equipos que lleguen desde las fases previas. De esa instancia ya están asegurados Deportivo La Guaira (Venezuela), Unión La Calera (Chile), Always Ready (Bolivia) y Rentistas (Uruguay). También accederán los ganadores de estas series: San Lorenzo (Argentina) vs. Santos (Brasil), Atlético Nacional (Colombia) vs. Libertad (Paraguay), Gremio (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador) y Junior (Colombia) vs. Bolívar (Bolivia).

Lee También