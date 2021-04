Los posibles rivales de River en el grupo de la Copa Libertadores

El próximo viernes 9 de abril se llevará a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, en las últimas horas, la Conmebol dio a conocer cómo se conformarán los cuatro copones que distribuirán a los equipos en las respectivas zonas. Por ende, los participantes ya están al acecho.

Sin lugar a dudas, uno de los principales candidatos para hacerse con el título es River Plate, cuatro veces ganador de este certamen continental, imponiéndose recientemente en 2015 y 2018, además de acudir a la final en 2019 y a semifinales en 2017 y 2020. Estadísticas realmente notables para la institución del barrio porteño de Núñez.

Pero claro, en River ya empezaron a analizar cuáles son los posibles contrincantes en la zona, donde será cabeza de serie y compartirá el bolillero 1 con Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguay), Flamengo (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Olimpia (Paraguay) y Sao Paulo (Brasil). Por ende, ninguno de ellos puede tocarle en el grupo.

Cabe destacar que las posiciones de los bolilleros están confeccionadas en base a un ranking elaborado por Conmebol teniendo en cuenta un coeficiente histórico en la Copa Libertadores, las actuaciones de los últimos años en dicho certamen y los rendimientos en los torneos locales. Por ello, River es cabeza de serie sin ninguna discusión.

Por su parte, el copón 2 estará integrado por Defensa y Justicia (Argentina), Internacional de Porto Alegre (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Racing Club (Argentina), Liga de Quito (Ecuador), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador). Por ser del mismo país, ni Defensa y Justicia ni Racing pueden caer en el grupo de River. Los demás, sí.

Luego, en el bombo 3 figuran Vélez Sarsfield (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Sporting Cristal (Perú), América de Cali (Colombia), Fluminense (Brasil), The Strongest (Bolivia), Universitario (Perú) y Deportivo Táchira (Venezuela). Los dos primeros, por la misma razón explicada anteriormente, no pueden ser contrincantes de River en el grupo.

Por último, el cuarto bolillero tendrá como integrantes a los cuatro equipos que lleguen desde las fases previas. De esa instancia ya están asegurados Deportivo La Guaira (Venezuela), Unión La Calera (Chile), Always Ready (Bolivia) y Rentistas (Uruguay). También accederán los ganadores de estas series: San Lorenzo (Argentina) vs. Santos (Brasil), Atlético Nacional (Colombia) vs. Libertad (Paraguay), Gremio (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador) y Junior (Colombia) vs. Bolívar (Bolivia).

