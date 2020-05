Lucas Torreira: "Fui a la final de Madrid contra River y estuve muy triste"

Lucas Torreira es uno de los uruguayos con mejor presente en el último tiempo. Sus días en el Arsenal así lo confirman.

El mediocampista se ha vuelto un titular indiscutido de la Selección Uruguaya, pero también de los Gunners en la Premier League.

Este viernes, en una entrevista con Fox Sports, Torreira volvió a hablar de su fanatismo por Boca, donde sueña alguna vez jugar.

El volante contó que fue al Santiago Bernabéu para ver la final de la Copa Libertadores contra River en 2018: "Me tocó ir a la final de Madrid. Cuando terminó el partido pensé que no me iba a tocar tanto, pero estaba muy triste por la derrota.

"Era la primera vez que veía a Boca como hincha", agregó Torreira, quien ya se ha manifestado sobre su idea de jugar algún día en La Bombonera.

Por último, contó qué es lo que habla con Nahitan Nández, hoy jugador del Cagliari, pero un jugador muy querido por el hincha xeneize: "Nández me dice que se me va a dar jugar en Boca y que lo disfrute".

