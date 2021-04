Torreira a Vignolo en F90: "No quiero jugar más en Europa, quiero venir a Boca"

Lucas Torreira, quien estaba jugando en el Atlético Madrid de Diego Simeone, regresó de urgencia a Uruguay en los últimos días por el delicado estado de salud de madre, que finalmente falleció a los 53 años después de luchar contra el COVID-19.

+ "A Riquelme lo veo cada día más parecido a Passarella"

+ Campuzano sufrió un accidente vial

En medio del contexto que está viviendo el mediocampista uruguayo, ayer en ESPNF90 aseguraron que el futbolista podría ser el tapado de Boca para el próximo mercado de pases. Hoy, justamente, Sebastián Vignolo entrevistó al volante y le preguntó por eso.

"Siempre dije que lo de Boca me entusiasma. Me muero por jugar en Boca, siempre lo voy a decir, no solo ahora, si no es ahora en junio, será más adelante. Siempre tuve las ganas y el deseo", empezó quien pertenece al Arsenal, con quien tiene contrato hasta 2023, pero está jugando el club español.

Además, agregó: "Le dije a mi representante apenas falleció mi mamá: 'Yo no quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca'". Al mismo tiempo manifestó: "Me muero por jugar en Boca, siempre lo voy a decir. Desde siempre. Si no es en junio será más adelante. Siempre tuve las ganas y el deseo de jugar".

"No es una decisión apresurada. Me tocó irme con 17 años a Italia y estuve mucho tiempo lejos de la familia. Me duele cuando estoy lejos, cuando estoy solo. Me duelen mucho este tipo de cosas. Ojalá que se pueda dar. Yo tengo contrato con el Arsenal", aclaró respecto a su pensar.

Por último, sentenció: "Haría fuerza para venir a Boca. Mi papa llorando me dijo que era el momento de jugar en Boca. Siempre me gustó Boca, no conozco la Bombonera, es algo que tengo acá adentro y me tengo que dar el gusto. Ojalá se me pueda dar".

#ESPNF90 �� | ESPN



"ME MUERO POR JUGAR EN BOCA"



"No solo por este momento personal, sino desde siempre. Si no es en junio, que sea más adelante", aseguró @ltorreira34 sobre su posibilidad de sumarse al Xeneize. pic.twitter.com/AczxlcYrKH — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 1, 2021

Lee También