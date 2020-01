No todo fue positivo. Millonarios retornó de su último partido amistoso, victoria frente a Alianza Lima 1-2, con su primera baja confirmada para el debut en la Liga Betplay I-2020.



Para el encuentro del próximo domingo frente al Deportivo Pasto (7:30 p. m.) en el estadio El Campín, el defensor central Luciano Ospina no estará disponible debido a un esguince colateral medial.



El equipo informó de la lesión en sus redes sociales, pero no determinó el grado de esta. Por este motivo, de Ospina tener un grado 1 en su lesión, la incapacidad sería entre 3 y 4 semas. De ser grado 2 serían de 4 a 6 semanas y si es grado 3, la recuperación estaría entre 6 y 8 semanas.

Luciano Ospina sufrió trauma en su rodilla izquierda. Se determina diagnóstico inicial: esguince ligamento colateral medial. A la espera de resultados de exámenes diagnósticos y evolución para determinar incapacidad. pic.twitter.com/XBTyKnx43L — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 23, 2020

La certeza es que no estará en el debut. El problema pasa ahora para Alberto Gamero que venía consolidando la pareja de centrales, Ospina y Juan Pablo Vargas, quienes jugaron todos los partidos amistosos hasta ahora.

El reemplazante sería el juvenil, de 22 años, Breiner Paz ya que Jorge Segura aún no fue presentado de manera oficial por el equipo, aunque se dice que es refuerzo confirmado.

