Zubeldía explicó por qué tildó a Penel de "ladrón" e "hincha de Boca"

Muy caliente terminó el partido entre Lanús y Newell's por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Diego Maradona.

El conjunto de Rosario, de visitante, logró imponerse por 3-1 y de esa manera dejó a su rival sin chances de meterse en la Zona Campeonato para pelear por el título.

Apenas el árbitro pitó el final del encuentro, decretando así que tanto Boca como Talleres de Córdoba iban a ocupar el primero y segundo puesto de la tabla respectivamente, fue Luis Zubeldía quien explotó.

El DT del 'Granate' fue directo rumbo a Penel y le dijo de todo: "En un partido de definición como éste, no lo podes echar (a Matías Pérez), en un partido como éste no lo podes echar así. Lo echas primero porque es pibe, y segundo porque sos de Boca, sos un ladrón. Ladrón sos, ladrón. Te lo digo en la cara: ladrón. Sos de Boca, ladrón, ladrón".

Luego, en conferencia de prensa, explicó el por qué de sus dichos y no dio marcha atrás con nada: "Las dos faltas las fabrica Maxi Rodríguez. Yo lo conozco por videos. Se la fabrica él y un árbitro profesional que analiza el juego no puede comprarlas. El partido lo termina definiendo el árbitro y es lo que más bronca me da".

Y sobre el informe que puede llegar a escribir el juez, soltó: "No me interesa. Ya le dije lo que le tenía que decir. Ya se lo dije todo en la cara".

