Hizo todo mal: un jugador de Palmeiras salió con coronavirus y atropelló a una persona

Esta noche, Palmeiras tendrá una parada importante ante Defensa y Justicia por la Recopa Sudamericana. El equipo dirigido por Abel Ferreira chocará ante el Halcón de Varela buscando sumar una nueva estrella. Sin embargo, una noticia que poco tiene que ver con el encuentro sacudió al Mundo Verdao.

Luiz Adriano, una de las bajas del conjunto brasilero por COVID-19, rompió el aislamiento y, como si fuera poco, atropelló a una persona con su auto. El delantero salió para acompañar a su madre al supermercado y terminó llevándose puesto a un ciclista a la salida. Según informaron las autoridades locales, la víctima no presentó heridas de gravedad y el futbolista no conducía de forma temeraria.

Tras la viralización de su caso, el atacante de Palmeiras rompió el silencio en su Instagram: "Estoy totalmente asintomático, incluso tengo mi reactivo IgG, pero las reglas del club son claras. Me dieron instrucciones de quedarme en una casa en cuarentena bajo la supervisión del DM, pero ayer fui al supermercado del centro comercial para llevar a mi mamá que no sabe conducir, sin salir del auto y con una máscara, pero terminé involucrándome en un accidente en el que una bicicleta chocó contra el auto afuera del estacionamiento. Me quedé enmascarado y ausente en todo momento, pero no pude evitar brindar ayuda a la persona que sufrió el accidente".

+El comunicado de Palmeiras

Como era de esperarse, Palmeiras emitió un comunicado asegurando que su jugador no cumplió con el protocolo y además será sancionado internamente. Completito...

