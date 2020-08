Luka Romero, la joya juvenil de Argentina, reveló que mira videos de Riquelme

Con apenas 15 años de edad, Luka Romero se perfiló como la gran promesa del fútbol argentino pese a que nació en México y también tiene la nacionalidad española. Es que representa a la Albiceleste en sus divisiones juveniles.

Sucede que el padre de Romero es argentino y también fue futbolista, algo que fue totalmente determinante para una decisión que todavía mantiene. Incluso después de concretar su anhelado e histórico debut en la Primera de Mallorca.

Por supuesto, Romero ya es comparado con Lionel Messi, algo que no le gusta demasiado: ya supo asegurar que ese paralelismo no le cae en gracia y tampoco lo favorece debido a que quiere hacerse un nombre por sí mismo en el fútbol.

Pero claro, al mismo tiempo, el juvenil es consultado permanentemente sobre sus inclinaciones, su aprendizaje y su futuro. Y, en ese sentido, reveló que mira videos de un gran número '10' que tuvo Argentina, además de descar a otros dos gigantes.

"Mi papá me enseña videos de Riquelme porque me gusta jugar de enganche", exteriorizó Luka Romero en declaraciones brindadas a 'Olé'. Cabe destacar que ya supo integrar los seleccionados argentinos Sub-15 y Sub-17.

¿Y los otros mejores enganches? "Maradona y Messi". Pero no se detuvo allí: "Messi solo hay uno. Me molesta que me comparen porque yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero. Soy hincha de Messi, me miro todos los partidos".

Lee También