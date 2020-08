Pochettino: "Ahora no diría que antes de entrenar al Barcelona me iría a mi granja"

Allá por el año 2018, cuando le preguntaron por la posibilidad de hacerse cargo de la dirección técnica de Barcelona, Mauricio Pochettino, por entonces entrenador de Tottenham Hotspur, se despachó con una frase realmente polémica.

"Antes de entrenar al Barcelona me iría a mi granja de Argentina", había exteriorizado Pochettino en ese momento, teniendo en cuenta su fuerte vínculo con Espanyol, el otro equipo importante de dicha ciudad española.

Sin embargo, dos años después de esas palabras, Pochettino, que se encuentra sin trabajo luego de su alejamiento de la mencionada escuadra inglesa, se mostró arrepentido y trató de explicar qué quiso decir y qué haría ahora.

"Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un Bar. Nos saludamos porque llevábamos a nuestros hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de charla", comenzó señalando en diálogo con 'El País'.

"Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica. No quise faltar el respeto al Barcelona", profundizó el estratega de 48 años de edad.

"Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizás ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", completó.

