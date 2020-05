Magallán: "No cambiaría la final de Madrid por los títulos que gané"

Lisandro Magallán fue uno de los defensores centrales que más continuidad Guillermo Barros Schelotto. No obstante, sus actuaciones en los partidos más importantes nunca fueron para destacar.

Su salida de Boca se dio semanas después de la final de la Copa Libertadores contra River en el Santiago Bernabéu. Hoy en el Ajax está dando sus primeros pasos en el fútbol europeo.

Este viernes, a Magallán le preguntaron si cambiaría todos sus títulos que ganó como profesional por esa final.

El defensor no dudó: "No. River fue mejor porque hizo tres goles y nosotros uno. Está claro. Por eso ganaron. No, no cambiaría nada".

"Todo lo que yo viví en Boca no lo cambiaría por nada. Si me gustaría volver a jugar la Libertadores. Sí me gustaría en un futuro hacerlo. Pero lo que pasó no lo cambiaría porque es mi historia como futbolista y todo pasa por algo", agregó.

"El resultado me dolió muchísimo y me sigue doliendo. Pero ya está. Hay que mirar para adelante. Dios quiera poder volver a jugar la Libertadores", sentenció.

“NO CAMBIARÍA LA FINAL DE MADRID POR LOS TÍTULOS QUE GANÉ”#VideoLlamadaFOX - @lichamagallan analizó la derrota en la charla con @ignacioventura8: “River fue mejor porque hizo tres goles”. Y agregó: “El resultado sigue doliendo". pic.twitter.com/vo2namdHar — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 22, 2020

