Maicol Balanta fue uno de los jugadores que se robó las miradas en el periodo de fichajes del fútbol colombiano, ya que salió de Santa Fe por acusaciones de indisciplina.

El jugador que ahora está en el Independiente Medellín rompió el silencio y habló de la polémica, de la que se defendió y aseguró que salió del club 'cardenal' por otros motivos y no porque haya tenido un mal comportamiento.

''La verdad no tomé trago. Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. Todo fue falso y me echaron el agua sucia, quisieron dañar mi imagen, pero arriba hay un Dios y creo que en Santa Fe siempre di lo mejor'', comentó Balanta inicialmente.

El jugador continuó su defensa y arremetió contra el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez: ''Nunca llegué borracho, todo el país le cree a Eduardo Méndez, pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes”, dijo Maicol

Por último, el jugador aseguró que nunca se quiso ir de Santa Fe y que la decisión fue del presidente: “La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, finalizó el futbolista

