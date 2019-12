Maradona: "No me sentaría a tomar un café con Riquelme"

Las elecciones mostraron públicamente que la relación entre Diego Maradona y Juan Riquelme está completamente rota. El campeón del mundo arremetió muy fuerte contra Román.

En la entrevista que le hicieron en Líbero, le consultaron por el ídolo Xeneize y, pese a que primero lo elogió, fue muy fuerte. Hasta declaró que no se reuniría con él.

"Si hay algo que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo de los vestuarios, porque yo en el vestuario no estaba. Me contaron que hacía esto o hacía lo otro", declaró.

Y agregó: "Si estaba yo no lo hacía. Lo boxeaba desde lunes a viernes, sábado lo dejaba descansar y el domingo ibamos a la cancha. Hoy no me sentaría a tomar un cafe con él".

El técnico de Gimnasia sigue sin firmar la paz con el, ahora, vicepresidente de Boca. Siguó diferenciándose de él y prefirió no volver a verse.

¿Seguirán peleados por siempre?

