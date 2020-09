Marcelo Gallardo sobre Juanfer Quintero: "El cariño y recuerdo va a ser eterno"

Después de unos años en River, donde convirtió el gol más importante de la historia del club ante Boca en la final de la Copa Libertadores, Juan Fernando Quintero se fue del Millonario. Todavía no se hizo oficial la venta, pero el 10 ya se encuentra lejos del país, no está entrenando con sus compañeros. ¿En dónde va a seguir? En el fútbol chino.

Hoy, en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo, entrenador de la institución, se refirió a la salida de Juanfer: "Principalemente, no sólo por lo de Juanfer, que fue el primer tema que se nos presentó. Él me lo planteó, él tenía ganas de irse y ahí empezamos a resolver las formas que no fueron las más prolijas. Hablamos con él y yo no tuve ningún problema en darle la posibilidad de salida como él me la presentó. Como no la voy a tener con ningún otro futbolista".

Sobre cómo se dio todo, explicó: "Se presentó lo de Juanfer, él me lo comunicó, intenté decirle cuál era mi pensamiento, respeté su opinión y ahí lo dejé que arregle su situación con los dirigentes, su representante y el club chino"

#River Marcelo Gallardo habló sobre la partida de Juan Fernando Quintero. pic.twitter.com/PI1iZSXQES — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2020

Además, continuó: "Él pidió un permiso deportivo para no seguir entrenando, lo tuvo y decidió irse al extranjero y seguir esperando que se cierre su pase. No tengo nada más para decir".

"Lo último remarcar la importancia y el valor que tengo hacia el jugador, pero sobretodo a la persona, con el cual hice un vínculo muy cercano, de mucho afecto y le deseo lo mejor en su carrera, que siga tratando de transmitir su talento en una liga que es inferior, le deseo todo lo mejor, el cariño y el recuerdo va a ser eterno", cerró el Muñeco.

¡Te va a extrañar mucho, crack!

