Mario Yepes contó la anécdota que cambió su futuro como futbolista

Alejado de las canchas y en su faceta como dirigente, Mario Alberto Yepes sigue relacionado con la Selección Colombia. El ex jugador es un personaje muy querido por los colombianos y en declaraciones con Red Gol contó el motivo por el cual decidió ser defensor.

En 1994, Yepes fue dirigido por Reinaldo Rueda, actual entrenador de la Selección de Chile. En aquella época, el estratega le pidió a Mario Alberto que jugará en la zona defensiva, ya que estaba como delantero.

"Yo no quería, tuvimos muchos inconvenientes con eso, yo no lo asumía y por eso él me dejaba por fuera del equipo y él insistía en que jugara de defensor central", contó.

El ahora directivo deportivo señaló que Cotuluá jugó un amistoso en el cual tuvo un buen desempeño y fue convocado para la Selección Sub 20. El ex futbolista consultó por los motivos de su llamado y le respondieron que su actuación en la defensa fue uno de los argumentos.

"Le debo la carrera como defensor central o le debo que me haya quitado una carrera como goleador también en todo el mundo", puntualizó.

