La respuesta del representante de Armani a Fillol

Mucha sorpresa generó el 'Pato' Fillol en los hinchas de River cuando fue consultado por Franco Armani y expresó que no quería decir nada acerca del arquero por algo que había sucedido meses atrás.

"Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: 'Franco, leíste el mensaje?', lo leyó y no me contestó. Me dolió", contó en Acá hay buen futbol.

Al instante la noticia comenzó a recorrer todos los partes, y fue Martín Aráoz, representante del '1' de la Selección Argentina, quien se ocupó de poner paños fríos en el asunto.

"Ya me comuniqué con el Pato!! Algo raro paso quizás el número no era el correcto! Plena disposición de franco y Mía ! Soy el Manager de franco! Ayer le mande por privado al Pato! Raro porque el pato es uno de los ídolos de chico de franco y su madre", dijo en sus redes sociales.

Luego, habrían conversado por privado y el propio Franco tiene planeado llamar al histórico del Millonario en las próxima horas para ponerle fin al malentendido.

¡Que reine la paz!

