Messi y la Copa América: "Tenía una ilusión muy grande de volver a jugarla"

Por el coronavirus, muchas competiciones tuvieron que cancelarse. Algunas se volverán a jugar, otras ediciones no verán la luz. La Copa América es uno de los torneos que se suspendió. ¿Cuándo se disputará? No se sabe todavía, es una incógnita.

En diálogo con Adidas, Lionel Messi contó lo que significó para él la imposibilidad de tener una nueva oportunidad este año para levantar una copa con la Selección Argentina: "Retrasar la Copa América fue una enorme decepción, pero desde luego era normal y lo más lógico. La Copa iba a ser un gran acontecimiento para mí este año y tenía una ilusión muy grande de volver a jugarla. Fue duro cuando me enteré del aplazamiento, pero lo comprendí perfectamente".

Hablando sobre el coronavirus y cómo lo está viviendo, contó: "Yo creo que nadie se podía esperar algo así. Hubo gente que habló de que podría haber pandemias mundiales y que de vez en cuando podían darse. Pero lo cierto es que no me podía imaginar que fuera tal y como se dio, ni el tremendo impacto que está teniendo a nivel prácticamente mundial".

"Cuando volvamos a jugar, será como empezar de nuevo. Vamos a tener un tiempo para prepararnos antes de que arranque la competición, y por otro lado, vamos a recuperar jugadores importantes para nosotros, que estaban lesionados. Técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente", continuó.

Por último, La Pulga habló de los entrenamientos: "Aunque ya no juego dos partidos por semana, intento entrenar todos los días y voy haciendo los ejercicios que nos pasan. Pero, obviamente, no tiene nada que ver con entrenar con el grupo y, sobre todo, no tener el ritmo de partidos es lo feo, pero es la nueva normalidad con la que tenemos que vivir. Por eso es necesario que tengamos una preparación antes de competir otra vez".

