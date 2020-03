Metió un gol, se lo dedicó a Riquelme y contó: “Román me miró y se le dibujó una sonrisa”

Paliza con todas las letras. Boca le ganó por ¡16-0! a Excursionistas y se mantiene en lo más alto del primer torneo profesional en la historia del fútbol femenino en Argentina.

Quien ingresó desde el banco fue Fanny Rodríguez, pero terminó tomando mucho protagonismo no solo por anotar.

#FútbolFemenino | Fanny Rodríguez, una de las goleadoras de la tarde, y el festejo para que escuche Román ������#Boca �� #Excursionistas pic.twitter.com/dxwYlm18AK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

Luego de su gol, cuando la goleada ya era un hecho, decidió hacer el famoso 'Topo Gigio' mirando a la tribuna.

¿Por qué? Luego de festejar el sábado la obtención de la Superliga Argentina, Román Riquelme fue a ver el duelo de las chicas.

Y ella no quiso dejar pasar la oportunidad: "No lo pude saludar. Durante el festejo se me cruzó por la cabeza acercarme más pero estaba medio lejos e iba a tardar bastante, ja. Pero sí vi que me miró y que se le dibujó una sonrisa. Éso seguro", le contó a Diario Olé.

#FútbolFemenino | ¡Apareció Fanny! Rodríguez la tiró por arriba y clavó un golazo para el 14 a 0 de Boca.#Boca �� #Excursionistas pic.twitter.com/Eored5lA8u — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

"No sabía que iba a estar Román. Fue una sorpresa para mí. Y cuando hice el gol no lo pude evitar: festejé con las manos en las orejas a modo de homenaje. Nos suma un montón que nos haya ido a ver. Mientras festejaba con mis compañeras no podía dejar de mirarlo a él. Está buenísimo que venga a ver el fútbol de Las Gladiadoras. Ojalá venga siempre", agregó.

El vicepresidente segundo del Xeneize fue junto a su hermano Cristian y a Raúl Cascini. "Lo admiro muchísimo, más allá del puesto o el número. Fue un futbolista increíble. Un verdadero crack. Por cómo jugaba, por cómo trataba a la pelota, por cómo le pegaba. Y que ahora esté en el club y cerquita de nosotras es un honor. Es un ídolo. A cualquiera le encantaría cruzarse con él", agregó la futbolista.

