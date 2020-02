Michael Arroyo recién retornó a la liga ecuatoriana y ya comenzó a polemizar. Totalmente innecesario.

El extremo pudo conseguir un equipo para jugar (el Barcelona Sporting Club) tras largos meses, pero ya decidió poner su estadía en riesgo.

"No veo fútbol ecuatoriano porque es aburrido. No veo magia, no veo cosas diferentes, veo siempre tocar y pasar. Lo típico", comentó el delantero.

"Sólo saben correr nomás, parecen velocistas. Nadie mete algo diferente", agregó, para que quede bien en claro lo que piensa de sus colegas.

Después, y siempre en un vivo que realizó en Instagram, el atacante se elogió a él mismo: "¿Por qué creen que yo soy diferente? Yo soy diferente, porque hago cosas diferentes. Punto".

¡Qué manera de volver, Michael!

Lee También