Miguel Borja le envió un mensaje claro a Teo Gutiérrez, tras decir que se iba

En toda una novela se convirtió la continuidad de Miguel Ángel Borja en el Junior de Barranquilla, luego de que el mismo asegurara que no continuaba y debía volver al Palmeiras de Brasil, dueño de sus derechos deportivos.

Sin embargo, después de muchas idas y vueltas, el delantero colombiano se quedará tras la negociación que hicieron los clubes. Se pactó que Borja estará 6 meses más en el Junior, con una opción de compra por 4,5 millones de dólares, por el 50% de los derechos del jugador.

Ya solucionado este tema, ahora lo que falta es garantizar la continuidad de Teófilo Gutiérrez en Barranquilla, toda vez que el 24 de diciembre, en plena negociación por Borja, aseguró que su etapa en el Junior había terminado y buscaría nuevos horizontes.

Teo todavía tiene 6 meses de contrato en el equipo tiburón y no se le ha renovado, por lo que muchos aseguran que esa declaración fue simplemente para presionar a los directivos porque ni él, ni nadie, quiere que se vaya del club.

Entrevista completa desde el minuto 47:45

En ese mismo sentido se refirió Borja, este martes, y tras el primer entrenamiento del Junior del 2021 contó lo que le dijo a Teo: "Hoy que me lo encontré en el camerino le dije: 'Tú me hiciste quedar, me hicista venir, ahora no te vas a ir'. Él sabe lo que hace, ojalá tome la mejor decisión para él y su familia. Hay que entender al ser humano, al amigo, al compañero. Él tiene contrato, queremos que se quede porque lo necesitamos", dijo Borja en conversación con Habla Deportes.