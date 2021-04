Borja y el penal que no le cobraron: "Pasa que estamos en el Monumental"

Algo nos dice que por unos días, Miguel Borja seguirá enojado. Porque sabe que si el árbitro le cobraba el penal que David Martínez le hizo cuando el partido entre River y Junior iba 0-0, la historia podría haber cambiado. El delantero estaba por conectar un buen centro con claras chances de anotar, pero el defensor del Millonario lo agarró del brazo y lo derrivó.

Para el juez no pasó nada, y minutos más tarde el autor de dicha falta, que debió haber sido expulsado, anotó el 1-0 parcial: después los dirigidos por Marcelo Gallardo se impusieron por 2-1 y sumaron sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 luego de haber empatado ante Fluminense en Brasil la semana pasada.

El colombiano, lleno de furia, no se guardó nada a la hora de opinar sobre la gran polémica de la noche: "Fue penal de aquí a la Luna, pasa que simplemente estamos en el Monumental y no la pitan". Durísimo quien fue de las grandes figuras de la visita y el responsable de anotar el descuento sobre el final del partido, cuando no había tiempo para más.

"Sabemos que se equivocan a favor y en contra", dijo después para poner paños fríos, aunque el propio Amaranto Perea, DT del conjunto de Barranquilla, sostuvo que debió haber sido pena máxima y que eso podría haber modificado el desarrollo del encuentro por completo.

El conjunto cafetero empató en la primera jornada ante Independiente Santa Fe y quedó con una unidad, tres goles en contra y dos a favor. Ahora les toca jugar la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura justamente ante sus compatriotas, habiendo triunfado en la ida 3-1.

