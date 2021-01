Una opción menos para Miguel Herrera: Selección de Chile descartó su llegada

Cuando la directiva del América determinó terminar el contrato con Miguel Herrera por los resultados deportivos, al experimentado estratega lo vincularon con infinidad de ofertas laborales disponibles en el mercado. Se lo asoció con la Selección de Colombia y con Inter Miami de la Major League Soccer, pero finalmente serían Reinaldo Rueda y Phil Neville los escogidos para tomar esos lugares, respectivamente.

Lamentablemente para el Piojo, este fin de semana se derrumbó otra posibilidad que se rumoreó. "Para nada, ningún tipo de interés", comentó Pablo Milad, presidente de la Federación de Futbol de Chile, en un contacto que tuvo con ESPN Digital, descartando por completo la chance de contratar al mexicano.

Como si esto fuera poco, el gerente de Selecciones Nacionales de dicho país, Ian Mac Niven, se sumó a los dichos de su compañero y fue contundente: "Yo no tengo ninguna información relacionada". Es decir que el entrenador con reciente pasado en las Águilas deberá buscar trabajo en otros lados...

Sí lo buscaron de destinos exóticos

Cuando su nombre fue vinculado para reemplazar a Robert Dante Siboldi en Cruz Azul, Miguel Herrera admitió contactos desde otras competiciones. "Me han llamado de fuera, de Arabia y de China. No me llama la atención eso ahorita", comentó el experimentado estratega en diálogo con TUDN.

Lee También