Mina Bonino reveló cómo fue su viaje para ver la final en Madrid: "Comía lo que había"

El 9 de diciembre del 2018, en un estadio que contó con hinchas de River y Boca, los dos clubes más importantes de Argentina definieron al campeón de aquella edición de Copa Libertadores. En una final histórica, La Banda se impuso por 3 a 1 y levantó el trofeo en cuestión.

En diálogo con TNT Sports, Mina Bonino, rememorando el viaje que emprendió para estar presente en el Estadio Santiago Bernabéu, recordó: "Viajé a Madrid de un día para otro. Saqué un pasaje de ida. No me saqué el de vuelta porque valía un huevo y medio y no llegaba. El partido lo iba a ver. ¿Cómo iba a volver? No sé".

Exteriorizando que tuvo que alojarse en un hostel bastante barato a raíz de la falta de dinero, Mina continuó: "Me hospedé en un hostel de tres euros la noche. Había tres bosteros, tres hinchas de River, un viejo y un ruso. El ruso no entendía nada".

A modo de cierre, confesando que se vio forzada a alimentarse a base de comida gratis, la pareja de Federico Valverde cerró: "Comía lo que había. Iba al supermercado y las muestras que había, que estaban las promotoras dándote quesitos o sandwichitos... yo agarraba todo para no pagar".

