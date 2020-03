Mira con cariño: Percy Prado confesó su equipo en Perú y si se pondría la Blanquiroja

La aparición de Percy Prado en el fútbol frances sorprendió a propios y extraños. Casi nadie lo tenía en la mira y un día apareció marcando a Mbappé.

Obviamente, las especulaciones comenzaron. La primera pregunta fue si podía ponerse la Blanquiroja en un futuro cercano: la respuesta es sí.

También importa si tiene la voluntad de hacerlo logicamente. En una entrevista con Michael Succar habló del tema.

"No me pierdo ningún partido de la Selección", comenzó. "Quiero estar ahí, jugando en la Selección, sería un honor para mí. He hablado directamente con Gareca, eso me emocionó y daré todo de mí para ser convocado", manifestó.

También habló de su hinchaje en el fútbol peruano: "Mi papá es de la 'U', por eso también tengo mi corazoncito crema". "El ambiente del Clásico peruano es increíble", manifestó como si hubiera asistido a uno de ellos.

Así, Prado se va haciendo conocido para la gente de Perú. Es de la U y quiere a la Blanquiroja. Parece que no hace falta saber más ¡Buena Percy!

