Molina, el pibe de Boca que se va libre: "Nadie me va a decir a mí que yo soy un desagradecido"

Nahuel Molina Lucero decidió no renovar su contrato con Boca por no llegar a un acuerdo económico y la polémica estalló.

El juvenil volvió de Rosario Central, donde la rompió toda a préstamo, y no se encontró con las chances que se esperaba para demostrar con la camiseta azul y oro.

Por primera vez, en diálogo con Diario Olé, respondió todas las críticas públicas que recibió por parte de varios dirigentes del club, incluyendo el presidente.

"Es muy difícil. Yo estuve muy poco tiempo en Reserva, solamente seis meses, y el Vasco me sumó a la pretemporada, pero al poco tiempo, en marzo de 2016, se tuvo que ir. Después, con Guillermo jugué al principio, cuando el equipo jugaba la Libertadores y yo más que nada alternaba en el campeonato. Después estuve un año que casi no jugué, y al tiempo me fui a préstamo a Defensa y después a Central", comenzó contando.

Luego, agregó: "Nunca me quise ir de Boca, ni me querría ir. Había un compromiso de renovarme el contrato cuando volvía de Rosario. Después cambió todo en el club. Pero desde que volví, mi idea siempre fue renovar. Pero bueno, lamentablemente no se llegó a un acuerdo".

Además, sobre el vínculo que se le está por vencer, aclaró: "Es un contrato que firmaría un chico que recién sube a Primera".

Palermo y Palacio. Una de las mejores duplas en la historia del fútbol sudamericano.



En Boca ����:



⚽ Jugaron 142 veces desde 2005 hasta 2009

�� Anotaron 148 goles: 80 de Palermo y 68 de Palacio

�� Ganaron tres títulos locales, tres Recopa, una Sudamericana y una Libertadores pic.twitter.com/pdSZoq65pu — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 27, 2020

Cuando se terminó su travesía con el 'Canalla', su experiencia no fue la mejor: "Yo iba a entrenar a Boca pero no trabajaba con el plantel. Cuando volví de Central me dijeron: 'Si no firmás contrato te vas a entrenar con la Reserva'. Cascini, la gente de la secretaría técnica. Obviamente, mientras estaban las negociaciones me permitieron trabajar con el plantel. Pero pasó el tiempo y me bajaron. Trabajé con Battaglia, con Ibarra y con el Tucu Krupoviesa. La verdad, me trataron de 10, hasta que después de que cerró la lista de la Libertadores no me dejaron ni tocar la pelota. Solamente corría alrededor de la cancha".

Para cerrar, aclaró: "Yo sé cómo me manejé y sé las cosas que hice, nadie me va a decir a mí que yo soy un desagradecido con el club, o que me quiero ir. En ese sentido estoy muy tranquilo.Preferí el silencio, no quería agregar más leña al fuego".

Lee También