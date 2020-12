Mosquera otra vez contra Comizzo por berrinche: "Ese momento a mí me encantó"

Hace días días, Sporting Cristal campeonaba justamente la Liga 1. Empataba con Universitario de Deportes y en global los superaban. Mosquera demostró ser mejor DT que Comizzo en planteo inicial, en cambios y lo más importante, como profesional y persona.

El argentino, sobre los minutos finales, cuando la U estaba solo a un gol de igualar la serie, hizo un berrinche. Por pelearse con un asistente de Cristal, perdió tiempo y desconcentró a su equipo. Jugó en contra de sus intereses.

Las críticas llegaron por todos lados. La actitud matonezca del exarquero fue sumamente criticada. Los propios hinchas cremas repudiaron a su DT. Hoy, la mayoría de ellos lo quiere fuera.

�� @angelpaulflores para #LasVocesDelFútbol: "En @Universitario, Santillán no desea continuar, Succar es probable que no siga y Alfageme y Guarderas están en diálogo. Lo de Corzo y Carvallo sólo falta oficializarlo. Barreto es prioridad y con De la Cruz están viendo un préstamo". pic.twitter.com/OriSHDmsiD — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) December 29, 2020

Roberto Mosquera, el entrenador en la vereda de al enfrente en aquel momento, también pegó en su momento. Ahora, lo volvió a hacer con un poco más de ironía.

"Ese momento a mí me encantó", recordó Roberto Mosquera quién decía que veía su reloj y todo el tiempo que pasaba. Además, así como quien no quiere la cosa, le mandó chiquita a Alianza Lima: "No puedo decirle al VAR que me han robado".

Así, con tiradera para los dos lados, recordó a Ángel David. Acá, igual, nos seguimos preguntando porqué sigue a cargo de uno de los más grandes del país. No lo quieren y no ha ganado nada. En fin, así está Universitario...

Con respecto al papelón de Comizzo en la final.



Y aún no lo quieres al profe?...������ pic.twitter.com/R3WxYbKMXu — MoSCquerista (@MoSCquerista) December 30, 2020

