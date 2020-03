Netflix bajará su calidad de streaming en Argentina

La cuarentena termina provocando que millones de personas que suelen estar en sus trabajos o en la calle estén en sus hogares todo el día. Esto puede provocar grandes problemas de conectividad.

Para entenderlo fácilmente, no es lo mismo usar el wifi solo en tu casa que con toda tu familia. El incoveniente es que cuando es a nivel nacional esto se agraba y no afectaría únicamente a los que no quieren tener lag cuando juegan a la play.

Debido a esto, el ENACOM decidió hacerle un particular pedido a Netflix. Claudio Ambrosini, presidente del organismo, pidió bajar la calidad de los videos.

La empresa norteamericana aceptó y los videos pasaran de estar en HD a SD en Argentina. Es decir, no estarán en alta definición sino en estandar.

.@BravoPunto | Gustavo López, vicepresidente de Enacom: "Netflix bajará la cantidad de bytes con que transmite. Quizá no se note en los píxeles que manda al aire, pero permite reducir un 25% de ancho de banda para que no colapse la red" pic.twitter.com/FfEzH5flVV — Radio Continental (@Continental590) March 23, 2020

Algo que se viene replicando en varios países del mundo. El primero en pasar fue en Gran Bretaña, donde se tomó por el mismo motivo que aquí, y se sumó todo la Unión Europea.

Esto pasará con todos los servicios de streaming que se utilizan en el país. Con esta reducción bajará hasta un 25% el total de banda ancha utlizado por cada aplicación.

