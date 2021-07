Neymar volvió a ser el líder de gambetas exitosas en Brasil

Tras la emocionante clasificación de Perú ante Paraguay, Brasil y Chile jugaban por el segundo pasaje a las semifinales de la Copa América. Al igual que en el partido previo, el encuentro contó con goles, expulsados y jugadas con polémica. Finalmente, el equipo de Tite lo ganó 1 a 0 gracias al gol de Lucas Paquetá y ya piensa en su próximo rival en el torneo.

Como hace años lo demuestra en el continente, Chile se plantó y realizó un partido muy competitivo ante el gran candidato del torneo. Sin embargo, tras la primera distracción en el segundo tiempo, Brasil aprovechó su chance y se puso en ventaja para, luego, mantenerla con un jugador menos. Consciente de este panorama, Neymar volvió a ser protagonista con sus regates para intentar sacar a los chilenos de partido y equiparar la cantidad de hombres por equipo.









Algunas provocativas, otras como un recurso, Neymar suele demostrar todo su catálogo de regates ante sus rivales. En cada encuentro que jugó en la Copa América, terminó siendo el jugador con más gambetas exitosas. En total, acumula 21 en 4 partidos. Más allá de la intención, habilidad le sobra. Está claro.

Neymar entre tres chilenos. Foto: Getty

Gambetas por partido de Neymar en esta Copa América:

- 6 vs. Venezuela.

- 4 vs. Perú.

- 5 vs. Colombia.

- 6 vs. Chile.

El próximo rival de Brasil será Perú, gracias a su triunfo -vía penales- ante Paraguay. El candidato a jugar la final está claro, aunque el equipo de Gareca -sin André Carrillo expulsado- buscará neutralizar a todos los jugadores de élite que tiene a disposición Tite. Uno de ellos es Neymar. Y sus gambetas...

