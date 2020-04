Niembro destruyó a Gallardo: "En los momentos límites fracasa o se frustra"

Realmente es difícil encontrar críticos a la era de Marcelo Gallardo en River: ganó once títulos como entrenador en estos casi seis años que está en el club. Levantó dos Copa Libertadores -la misma cantidad que tenía el club cuando llegó como DT- y una nada menos que a Boca. Llevó al Millonario a conocer el Mundial de Clubes y, sobre todo, puso en lo más alto a una institución que venía de estar en lo más bajo.

Sin embargo, cada tanto aparece alguna que otra voz para bajar a tierra al Muñeco y dejarle alguna crítica, que tanto excasean por su exitoso ciclo. En una entrevista con Diario Olé, el periodista Fernando Niembro habló desde la cuarentena y respondió todo sobre su opinión sobre el entrenador más ganador de la historia de River. Sin dudas, no le perdonó nada al director técnico millonario.

"Creo que River ha ganado por sus grandes jugadores, tiene extraordinarios jugadores. Ha reemplazado un equipo por otro y esos jugadores lo han salvado", empezó Niembro. Rápidamente agregó: "A mi me extraña que Gallardo, siendo tan brillante, haya perdido los dos campeonatos últimos sin recurrir al ingenio que todo el mundo dice que tiene. Porque perdió el partido con el Flamengo por no ser ingenioso y ha perdido este campeonato por mil motivos, entre ellos, por no tener ingenio. No te puede ganar Boca este campeonato arremetiendo de atrás...".

Además, dejó en claro que para él el aura de elogios que se ha creado sobre el Muñeco es excesiva: "Veo una exagerada pontificación con relación a las cualidades de Gallardo, cuando me parece que en los momentos límites fracasa o se frustra". Su postura es tajante: los jugadores fueron más importantes que el técnico en el ciclo más glorioso de River en su historia.

Por último, sentenció para remarcar que Fernando Niembro fue una de las voces más críticas de Gallardo en una de sus mejores épocas como mejor entrenador de River, un detalle no menor: "En los momentos que tuvo que aparecer no apareció y en los otros momentos aparecieron los jugadores y le han brindado a River, quizás, la etapa más gloriosa de su vida".

