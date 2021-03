No es solo la Real Sociedad: otro club de España, tras los pasos de Julián Álvarez

A sus 21 años y bajo la necesidad de comenzar a sumarle un poco más de peso al ataque de River en varias oportunidades, Julián Álvarez lentamente comenzó a tener un poco más de protagonismo en el equipo que actualmente Marcelo Gallardo comanda. Gracias a la partida de Lucas Pratto -además de su esfuerzo empleado en el último tiempo, claro está-, el joven atacante empezó a contar con más oportunidades y a ponerse bajo los focos de atención con mayor frecuencia.

Como era de esperarse, gracias a su performance desplegada a la par del resto de sus compañeros, Julián no tardó en despertar el interés de varios equipos del Viejo Continente. En las últimas horas, por ejemplo, los rumores entablados por parte de varios medios de Argentina comenzaron a marcar que Julián pasó a ser seguido de cerca por varios elencos de la Liga Española.

VALENCIA Y REAL SOCIEDAD QUIEREN A JULIÁN ÁLVAREZ ⚪��



�� @maxigrillo y @sebasrur informan en #TNTSportsContinental que los clubes españoles siguen al delantero de River

�� Todavía no hay ofertas

�� @HernanSCastillo agrega un posible interés desde Inglaterra pic.twitter.com/UlnBLKOnMa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 23, 2021

En diálogo con sus compañeros de TNT Sports, Sebastián Srur, acoplándose a las novedades que en las últimas horas indicaron que la Real Sociedad vendría a llevarse a Álvarez, manifestó: "No es uno, son dos los clues de España que quieren a Julián Álvarez. Uno es el Valencia, el otro es la Real Sociedad. No parece, pero la Real Sociedad tiene muchísimo dinero y me dicen que puede llegar a venir en junio con mucha plata".

Por su parte, uniéndose a los dichos de su colega, Maximiliano Grillo, corresponsal de River para dicho canal en cuestión, sumó: "Real Sociedad está preguntando por las condiciones de Julián Álvarez. Valencia está pasando por una situación institucional relacionada a un cambio de dueño. Por ahora no hay ofertas".

Por lo pronto, a falta de más novedades relacionadas a lo que será el futuro inmediato de Julián el próximo mercado de pases, no quedan dudas de que el apellido del joven futbolista del conjunto de Núñez será uno de los principales protagonistas de la ventana de transferencias que se avecina. Sin lugar a dudas, a mediados del 2021, River estará más que alerta para evitar la partida de una de sus joyas.

