"No especules": jugador de Sport Huancayo discutió en twitter por el partido con Alianza

Sport Huancayo viene siendo el mejor equipo peruano en los torneos internacionales este año. Es el único que sigue en carrera. Esto, sin embargo, les ha traído problemas en el torneo local.

En la fase 2 son uno de los peores conjuntos. Hoy por hoy, en su grupo, solo están por encima de Alianza Lima, el club que menos ha sumado en esta etapa del campeonato peruano.

Justamente este sábado, ambos se enfrentan. El Rojo Matador busca un cupo a la Sudamericana 2021 y a Alianza Lima solo le sirve ganar para salvarse de lo que sería un histórico descenso.

90 min más a morir gente. VAMOS SH ��⚽️��������♂️ pic.twitter.com/A1BsI6SSMU — Marcio Valverde (@marciovz) November 26, 2020

Por todo esto, se ha hablado mucho de que el equipo de Wilmar Valencia, ex-Alianza, podría salir con suplentes o con menos intensidad como pasó cuando los Íntimos se enfrentaron a Melgar y ganaron su único partido de la fase 2.

Por esto, cuando Marcio Valverde celebró el empate de visita en la sudamericana le comentaron: "Mañana llega Huancayo a Lima y los jugadores titulares descansarán ya que no serán considerados para el día sábado. Es verdad esto, desmiéntelo".

"Asu y como lanzas algo que no sabes. No especules", respondió entonces el jugador. Así, al menos en las redes sociales, los del Rojo Matador parecen tomarse en serio el paritdo que se les viene. Tampoco es que no se jueguen nada.

Asu y como lanzas algo que no sabes. No especules — Marcio Valverde (@marciovz) November 26, 2020

Lee También