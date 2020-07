"No había ni un puto peso": Gustavo Costas respondió acusaciones de robo en Alianza

Gustavo Costas es uno de los entrenadores que más polémica causa en tienda blanquiazul. Después de mucho tiempo, sigue causando discusiones en la interna del club.

El problema, hay que decirlo, no pasaba por sus resultados, ni por su juego. El argentino ha sido acusado más de una vez por robarle al club de la mano del presidente de ese momento: el Pocho Alarcón.

A este tema se refirió el DT cuando le consultaron. No tuvo pelos en la lengua y le respondió duramente a quienes lo señalaban como un delincuente.

"A mí la U. de Chile me daba 850 mil dólares para todo el cuerpo técnico y Alianza Lima solo me daba 250 mil dólares. Si yo quisiera robar, ¿voy a ir a robar donde me dan 250? Si fuera tanto por la plata me quedaba en Chile", recordó Costas para comenzar.

Finalmente Gustavo Costas, firmará un contrato con Guarani. Será hasta Diciembre de 2021.



Vía: @Danytroche#DeporteTotal pic.twitter.com/pZ9BbTYwJI — Deporte Total ��⚽️���� (@DeporteTotal780) July 4, 2020

"Yo cuando regresé no había ni un peso en Alianza. La gente solo habla, hay mucha envidia. Fui a un equipo que me daba tres veces menos. Duele que digan eso. Yo sé lo que hice por Alianza. No había ni un puto peso. Después fueron generando dinero", añadió.

Por último, el argentino aseguró que si en algún momentode la gestión faltó dinero, el no tenía nada que ver. "¿Qué hicieron con la plata? No sé, yo era entrenador. La gente habla, pero no sabe nada", finalizó.

Lee También