"No le gusta la huancaína, antiperuano": Coki Gonzales discutió con colega por Lapadula

Gianluca Lapadula es de esos jugadores que divide al Perú. Él nació en Italia y ha vivio toda su vida allá. Por su madre, sin embargo, el podría jugar por la Blanquiroja.

Esto despierta un nacionalismo en muchos hinchas. Por considerarlo extranjero no lo quieren en la Selección a pesar de que muchos jugadores nacionalizados se han puesto antes la Bicolor.

Los debates por las gestiones que habría que hacer o por su por su nivel futbolístico son un poco más valiosos y a su vez interesantes. Él tiene 32 años, es titular en un equipo de la Serie A, pero su proceso demoraría y además, tendría que mostrar voluntad.

Rodrigo el Ceja Morales, mientras este delantero jugaba, comentó lo siguiente: "Están jugando Lecce y Milan. Lapadula titular en el local. Recomiendo vean el partido para luego, estén a favor o no de su convocatoria, comenten con argumentos. Háganse una idea de cómo juega".

Están jugando Lecce y Milan. Lapadula titular en el local. Recomiendo vean el partido para luego, estén a favor o no de su convocatoria, comenten con argumentos. Háganse una idea de cómo juega — Rodrigo Morales (@cejamorales) June 22, 2020

Coki Gonzales, amigo y colega de Morales, le respondió: "Rodrigo por favor!! Lapadula no se sabe la letra de Olga, no conoce a Los Kipus, seguro no le gusta la huancaína. No seas antiperuano".

Si parecía claro el sarcasmo de Gonzáles, la respuesta de Morales deja todo en evidencia. "Escuchemos a Lapa", escribió y subió un video en donde el italiano sale diciendo que probó el ceviche y el arroz chaufa. Así, divertidamente, discutieron Coki y el Ceja ¡Buena chicocos!

Escuchemos a Lapa pic.twitter.com/b1aAQb9vYk — Rodrigo Morales (@cejamorales) June 22, 2020

Lee También