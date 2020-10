No lo convence: Eddie Fleischman no confía en seleccionado peruano

Así como hay cosas positivas que se rescatan de los encuentros de la selección peruana ante Paraguay en Asunción y frente a Brasil en Lima, hay algunos puntos que se deben mejorar de cara a los próximos partidos de Eliminatorias ante Chile en Santiago y Argentina en la capital peruana.

Para el periodista Eddie Fleischman uno de esos puntos es la presencia de Carlos Zambrano en la zaga de la selección peruana: "Hay gente que cree que tengo algo con él, pero no es verdad. Yo no tengo confianza en un jugador que no me garantiza que terminaré con 11 y a mí Carlos Zambrano no me convence, no me da tranquilidad, puede ser un tremendo defensa central, pero también es una moneda al aire", dijo en el programa 'A Presión'.

Eddie dio más argumentos: "Debió irse expulsado en los dos partidos. Y no es algo nuevo, tiene 31 años, Luis Abram me da garantías, probablemente Miguel Araujo me transmitirá más tranquilidad que Carlos, quien menos mal no estará ante Chile porque cae fácil en la provocación".

Carlos Zambrano fue protagonista de una fuerte falta contra Miguel Almirón en el empate 2-2 ante Paraguay. Fue amonestado pero para muchos especialistas la jugada mereció la expulsión.

La falta casi similar volvió a repetirse ante Brasil. El árbitro Julio Bascuñán se apoyó en el VAR para revisar la jugada y expulsar al defensor de Boca Juniors que se perderá el partido ante Chile el 12 de noviembre,

