No lo esperaba nadie: José Fernando Cuadrado anunció su retiro oficial del fútbol

A sus 35 años, José Fernando Cuadrado sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras anunciar oficialmente que se ha retirado del fútbol. El guardameta estuvo hasta 2020 con contrato en Atlético Nacional, no renovó y desde entonces no volvió a aparecer en el fútbol colombiano.

Con un extenso mensaje, Cuadrado anunció que tras 16 años de carrera profesional decidió colgar las botas, guardar las botas y ponerle fin a su ciclo en el fútbol. Desde que salió de Atlético Nacional, el jugador decidió permanecer en silencio y hasta ahora decidió comunicar que había puesto final a su carrera en el FPC.

"¡Hay vida después del fútbol! Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad".