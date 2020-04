No lo sé, Rick: el representante de Hurtado contó que un gigante de Europa preguntó por él

Jan Hurtado llegó a Boca en medio de la necesidad del Xeneize por cubrir la venta de Darío Benedetto en el mercado de pases de verano de Europa, es decir, en plena Copa Libertadores. Firmó por cuatro temporadas y a cambio de un traspaso de casi cuatro millones de dólares por el cincuenta por ciento del pase. Llegó con diecinueve años y siendo el primer venezolano es ponerse la Azul y Oro.

En el segundo semestre del año pasado, el delantero tuvo muchos más minutos con Gustavo Alfaro. Hasta entró en la vuelta contra River por las semifinales de la Copa Libertadores, donde marcó el gol que le dio esperanzas al Xeneize en La Bombonera, aunque finalmente sería derrota por el resultado global. No obstante, ahora con Miguel Ángel Russo, el flamente entrenador ha optado por Franco Soldano y Ramón Wanchope Ábila para ser la alternativa en el ataque. Y mal no le resultó por la Superliga Argentina 2019/20.

Rodolfo Baqué, representante del jugador, tiró una bomba en una entrevista con Radio La Red. "Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado… De la Juventus hubo gente que vino a preguntar. Los dos números 9 que buscan en Argentina son Gaich y Hurtado", dijo en relación a su otro representante, el goleador de la Selección Argentina Sub 20 del Preolímpico y que hoy está en San Lorenzo.

Por otra parte, habló del supuesto interés de la Roma por él, que según los rumores habría nacido del propio Daniele De Rossi, quien compartió plantel en los pocos meses que estuvo en Boca: "Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de Daniele De Rossi. Vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada".

Por último, tiró toda una frase respecto a lo que podría ser el futuro cercano de Hurtado, quien con Russo solamente fue una vez al banco de suplentes: contra Caracas en Venezuela en el debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde tampoco entró. Baqué dejó en claro que le vendría bien al venezolano adquirir experiencia en alguna otra liga antes de dar el salto a Europa: "Yo creo que a Hurtado le vendría bien el fútbol brasileño".

